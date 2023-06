Beyoncé fait flamber les prix en Suède

Les 10 et 11 mai, Beyoncé a lancé sa tournée (qui lui rapporterait près de 2,1 milliards de dollars) "Renaissance World Tour" en Suède à Stockholm. Alors qu’elle était attendue par près de 60 000 personnes, les hôtels, les restaurants, les taxis ont été pris d’assaut. Ses fans venaient de toute la Suède et même d’autres villes d’Europe pour découvrir son concert.

Les personnes venues de l’étranger auraient profité de la faiblesse de la monnaie suédoise et donc de la baisse des prix des billets.

Résultat, l’inflation a augmenté au mois de mai en Suède. Michael Grahn, l’économiste de la Danske Bank lance cette hypothèse dans un post sur twitter : "Le début de la tournée mondiale de Beyoncé en Suède semble avoir influé sur l’inflation du mois de mai". Selon lui, ce concert très médiatisé représente 0,2 des 0,3 points de pourcentage ajoutés à l’inflation pour le secteur des hôtels et restaurants.

"Les prix à la consommation ont augmenté de 9,7% en mai sur un an, contre 10,5% en avril, la première fois que l’inflation est passée sous la barre des 10% en plus de six mois" décrypte The guardian.

Une autre inflation est attendue suite au concert de Bruce Springsteen dans le courant du mois de juin dans le pays.