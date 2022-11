Le 5 février 2023 aura lieu la cérémonie des Grammy Awards. Considérée comme l’équivalent des Oscars dans le domaine musical, l’institution a perdu sa crédibilité aux yeux des artistes qui soulèvent de nombreuses injustices et l’accusent d’être trop conservatrice.

Les Grammy Awards, considérés comme les récompenses musicales les plus importantes, ont dévoilé les noms des artistes nominés en 2023. La grande favorite n’est personne d’autre que Beyoncé qui totalise 9 nominations pour "Renaissance". Elle est suivie de Kendrick Lamar dont l’album "Mr. Morale & the Big Steppers" lui a valu 8 nominations, d’Adèle pour "30" et de Brandi Carlile pour "In These Silent Days" qui comptabilisent toutes les deux 7 nominations.

Tous sont nominés pour la sélection la plus importante, celle de "l’album de l’année", face à ABBA, Mary J. Blige, Coldplay, Lizzo, Harry Styles et Bad Bunny pour l’album "Un Verano Sin Ti" qui est le premier disque latino à figurer dans cette catégorie.

La liste complète des artistes nommés figure sur le site officiel des Grammy Awards où on peut compter 91 catégories concernant plusieurs genres musicaux allant du rock au R&B, en passant par la pop mais aussi des domaines comme les musiques de films et prochainement, de jeux vidéo. Avec cette nouvelle catégorie et en nommant autant de fois Beyoncé et Kendrick Lamar, soit deux artistes noirs phares de l’industrie, les Grammy Awards semblent vouloir faire peau neuve. Reste à savoir tout de même si les récompenses seront données aux artistes méritants.