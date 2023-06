Beyoncé et Jay-Z : un couple (presque) comme les autres qui joue à Uno !

Après les concerts de Queen B au Stade Vélodrome de Marseille et après la présence du couple au show Vuitton à Paris pour le premier défilé de Pharrell, Beyoncé et Jay-Z étaient de nouveau sur la Côte d’Azur ce week-end. Ils en ont profité pour passer du temps avec leur ami, Steve Stoute, homme d’affaires américain, et en toute simplicité sur la terrasse d’un resto, ils ont fait quelques parties du jeu de cartes culte Uno. Twitter en est encore tout retourné !

Le couple milliardaire semble aimer le sud de la France. Alors que la chanteuse était en concert en Allemagne ce samedi et qu’elle est ce soir en Pologne, ils ont filé sur la Côte d’Azur ce dimanche. Ils y auraient apparemment leurs habitudes au restaurant La Michelangelo à Antibes, un resto méditerranéen qui accueille "les gourmets et les célébrités depuis 30 ans" nous annonce-t-on sur le site. Mais cette fois, avec leur ami proche Steve Stoute, ils seraient passés par le musée Fernand Léger à Biot et auraient déjeuné à l’hôtel-restaurant La Colombe d’Or à Saint-Paul-de-Vence, nous apprend le quotidien Nice Matin. Et là, en terrasse, avec un peu d’eau, de vin et un sorbet fraise, ils ont tapé les cartes ! Les internautes se sont emballés en découvrant que leur idole pouvait vivre des moments "normaux".