Beyoncé et Jay-Z achètent la maison la plus chère de toute la Californie

C’est un record dans l’immobilier et c’est le couple Knowles-Carter qui vient de le pulvériser : 200 millions de dollars, c’est le montant affolant qu’ils ont déboursé pour leur nouvelle maison qui s’étend sur un terrain 30.000 mètres carrés sur les hauteurs de Malibu, au bord de l’océan Pacifique.

Ils devancent désormais le cofondateur de Netscape, Marc Andreessen, et son appartement à 177 millions de dollars également situé à Malibu, et Jeff Bezos et sa maison de Beverly Hills à 160 millions de dollars. Et cette nouvelle maison que viennent d’acquérir Beyoncé et Jay-Z est tout simplement la deuxième la plus chère de tous les États-Unis comme le rapporte TMZ.