Beyoncé en concert privé à Dubaï : pourquoi ça passe mal

Quatre ans après son dernier concert, Queen B a donné un show privé ce samedi à Dubaï pour l’inauguration d’un hôtel de luxe. Après l’effet de surprise de revoir la chanteuse sur scène, après le second effet de surprise de découvrir sa fille Blue Ivy pour un extrait de la BO du Roi Lion, et après avoir souligné la qualité de la performance, place aux critiques.

1h30 de concert, 19 chansons (aucune de son nouvel album Renaissance) et un cachet faramineux : le chiffre de 24 millions de dollars est avancé. 1500 spectateurs triés sur le volet (Kendall Jenner, Liam Payne, Rebel Wilson…) et priés d’éteindre leur portable, même si des images ont quand même circulé sur les réseaux. Robbie Williams et la Swedish House Mafia ont aussi participé à cette petite sauterie.

Mais à présent, nombreux sont ceux qui s’insurgent : comment la chanteuse, défenseuse de la communauté LGBTQIA +, a-t-elle pu se produire aux Émirats arabes unis, un État qui considère l’homosexualité comme illégale et fait pratique les arrestations homophobes, avec des sanctions allant de peines de prison jusqu’à la peine de mort ?