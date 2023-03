Beyoncé : des fans américains révoltés par les prix de sa tournée optent pour les dates européennes

Queen B a récemment annoncé les dates et villes de sa tournée mondiale à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Renaissance". Sa tournée américaine débute en juillet 2023, mais plusieurs de ses fans américains ont choisi de venir la voir plus tôt en Europe.

Leur décision n’a pas été motivée par un manque de patience, mais bien par la volonté d’économiser de l’argent. Eh oui : prendre un ticket de concert et un billet d’avion pour traverser l’océan coûterait moins cher que d’assister au concert dans sa propre ville. Révoltés par le prix des billets, plusieurs fans se sont plaints sur TikTok.

C’est le cas de Kylyn Schnelle, une Américaine du Kentucky, qui a choisi d'aller au concert à Londres et de rendre visite à sa meilleure amie qui y vit par la même occasion. Le tout lui a coûté moins cher que de rester dans sa région. Interrogée par NBC, elle a expliqué avoir trouvé des tickets revendus à plus de 800 dollars (+/- 741 euros) pour le concert de Louisville, là où celui de Londres coûtait 167 pounds (+/- 190 euros) et le vol aller-retour pour 660 dollars (+/- 611 euros). Elle rejette la faute sur la plateforme Ticketmaster, fortement critiquée ces derniers mois à cause de sa politique anticoncurrentielle. L'entreprise adapte les prix en fonction de la demande, donc s’il ne reste plus beaucoup de tickets, ils seront vendus beaucoup plus chers que ce qu’ils sont censés être. Cette pratique existe également en Europe, mais Kylyn estime qu’elle est mieux régulée qu’aux États-Unis.