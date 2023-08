Beyoncé : des billets sans visibilité à prix démesuré provoquent la colère des fans

Les places pour Le Renaissance World Tour de Beyoncé sont très convoitées dans le monde entier. En effet, chez nous, en à peine une heure le Stade Roi Baudoin était complet. En conséquence, Queen B a décidé de mettre en vente des billets sans vue sur la scène.

Non non, on ne parle pas des emplacements avec une vue obstruée, on parle bien de sièges tout à l’arrière de la scène, sans la moindre visibilité sur les décors et le show.

En mars dernier, les fans américains de la chanteuse étaient déjà révoltés par les prix de sa tournée aux USA. Cette fois-ci, ils se sont indignés face au prix des billets sans vue. Pour juste écouter Beyoncé, vous devrez débourser la modique somme de 157 dollars, soit 143 euros.