Beyoncé, Céline Dion, Mylène Farmer, Alicia Keys : "Ave Maria", l’œuvre de Schubert reprise par toutes les divas

C’est l’une des partitions les plus emblématiques de Franz Schubert. L’Ave Maria a marqué son temps mais s’est aussi imposé dans le répertoire de quelques divas modernes depuis 25 ans et pas n’importe lesquelles : Céline Dion, Alicia Keys, Mylène Farmer ou encore Beyoncé ont interprété cette œuvre du compositeur autrichien.

Franz Schubert naît dans la banlieue de Vienne en 1797. À cette époque, à Vienne, la musique vit de grandes heures : Mozart y est décédé six ans auparavant, en décembre 1791. Joseph Haydn est toujours un compositeur très actif à 65 ans. Le jeune Ludwig van Beethoven est aussi dans les parages.

Musicalement, Schubert arrive en pleine transition entre deux courants musicaux : le Classicisme et le Romantisme. Il compose des pièces pour piano, de la musique de chambre, une dizaine de symphonies mais, surtout, des Lieder. Alors, un Lied/des lieder en allemand signifie "chant(s)" ou "chanson(s)". Le plus souvent, il s’agit d’un texte, un poème par exemple, mis en musique pour voix et accompagnement simple comme un piano.