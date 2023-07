Beyoncé, Bon Iver, ou encore Guy-Manuel de Daft Punk, les grands invités du nouvel album de Travis Scott

Le nouvel album de Travis Scott, "Utopia", est sorti aujourd’hui et ce sont des invités de taille qui accompagnent le rappeur texan sur 15 des 19 morceaux figurant sur la tracklist.

Cinq ans après "Astroworld", Travis Scott livre son tant attendu nouvel opus, "Utopia", qu’il était censé défendre en Egypte avant qu’on lui interdise de performer à cause de son comportement en désaccord avec "les traditions du peuple égyptien".

Pour son 4e album studio, le rappeur aux attitudes de rock star s’est entouré d’invités triés sur le volet. Parmi eux, on retrouve notamment Beyoncé, Bon Iver, Drake, Kid Cudi, The Weeknd, Bad Bunny, Future, Guy-Manuel de Homem-Christo (la moitié de Daft Punk) ou encore SZA, qui l’avait invité sur son album "SOS" sorti en 2022. Et au niveau prod’, on retrouve le fameux Noah Goldstein, habitué à travailler avec Kanye West, qui lui aussi a posé sa patte sur 3 titres, comme on peut le lire sur Chartsinfrance.