Beyoncé a des origines belges ! Bon, c’est très éloigné hein, mais en gros, un de ses ancêtres Albert de Cuir, originaire de Macon, dans la province de Hainaut, est parti vivre en Louisiane en 1720.

Et si on regarde l’arbre généalogique, sept générations plus tard, Beyoncé est née ! Une historienne a fait la découverte sur le site MyHeritage.

Par contre, la Louisiane en 1720, c’est l’époque de l’esclavage et des colons. À cette époque, des milliers d’Africains étaient envoyés en Amérique pour être vendus comme esclave.

On a regardé de plus près dans des archives et plusieurs membres de la famille De cuir étaient de riches propriétaires d’esclaves. D’ailleurs, la Queen l’avait déjà dit dans des interviews :

Mon ancêtre était un propriétaire d’esclaves qui est tombé amoureux et a épousé une esclave.

Ce qui expliquerait pourquoi Beyoncé est créole : elle a des origines européennes et africaines !

Bon malgré tout, on a quand même retrouvé un des cousins belges de Queen B et on lui a annoncé la nouvelle : “Je suis fier de ma cousine, c’est vraiment comique… Je savais que j’avais des cousins éloignés aux Etats-Unis, certains sont d’ailleurs déjà venus nous rendre visite. Mais je ne m’imaginais pas être de la même famille, si je peux m’exprimer ainsi, que Beyoncé. La cousine, si elle a quelques places à nous refiler, les enfants sont partants (rires)".

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.