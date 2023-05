Beyoncé : 10 chefs embauchés sur le "Renaissance Tour"

On le sait, Beyoncé va toucher le pactole avec son "Renaissance Tour" qui est sa tournée la plus lucrative. Mais si la série de concerts rapporte beaucoup d’argent à Bey, la diva a également des dépenses élevées, notamment en ce qui concerne le catering incluant 10 chefs.

Le "Renaissance Tour" de Beyoncé a débuté le 10 mai à Stockholm et est passé par la Belgique le dimanche 14 mai. Comme le rapporte Fader, dans le but de montrer les efforts collectifs nécessaires à la concrétisation d’une telle production, Beyoncé a partagé les crédits de sa tournée mondiale sur son site officiel.

Elle apparaît en première en tant que réalisatrice, productrice exécutive et directrice créative. Sont ensuite listés les noms des membres de l’équipe supplémentaire de direction créative, des chorégraphes, des danseurs, des monteurs en scène, des trois infirmières, de la sécurité… Et dans l’équipe en charge des costumes, se trouve celui de Tina Knowles, la mère de Beyoncé qui confectionnait déjà les costumes des Destiny’s Child et qui a continué à travailler avec sa fille ainsi que sur plusieurs films.

Toutes ces personnes ont besoin de manger, ce qui explique pourquoi il y a 15 personnes dans l’équipe "catering" dont 10 chefs.