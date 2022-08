"Beverly Hills 90210" : décès de Joe E. Tata qui jouait le proprio du Peach Pit

Joe E. Tata, qui a joué le rôle du propriétaire du Peach Pit dans "Bervely Hills 90210", est décédé à 85 ans des suites de la maladie d’Alzheimer.

Connu pour le rôle de Nat Bussichio, le proprio du Peach Pit dans "Beverly Hills 90210", Joe E. Tata est décédé mercredi dernier à l’âge de 85 ans des suites de la maladie d’Alzheimer. Sa fille, Kelly Katharine Tata, a annoncé la triste nouvelle.

238. C’est le nombre d’épisodes de la série incontournable des années 90 dans lesquels Joe E. Tata a joué. Il a également participé au reboot avant de prendre sa retraite. Après avoir passé autant de temps sur le plateau, les membres du casting de "Beverly Hills 90210" ont forcément tissé des liens et la mort de Joe a bouleversé les membres de sa seconde famille.

"Aujourd’hui, nous avons perdu mon cher ami Joe E. Tata. Nat Bussichio occupait une place importante dans 'Beverly Hills 90210' et Joey a occupé une grande place dans ma vie. Repose en paix, Joe. Il n’y en aura pas d’autres comme lui.", a écrit Jason Priestley alias Brandon.

Jennie Garth, qui a joué le rôle de Kelly, a également rendu hommage à Joe. " Une nouvelle perte dans notre famille. Je suis très triste mais je me souviendrai toujours de ce sourire et de son rire malicieux et aimant. Je crois qu’ils se retrouvent tous au Peach Pit au paradis et je suis heureuse de savoir qu’un siège m’y attend avec mes chers amis."