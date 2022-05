"Beurre d'amande à la vanille", la nouvelle coloration capillaire qui buzze sur TikTok.

Tout va vite sur les réseaux sociaux au point qu'une seule et unique vidéo puisse donner lieu à un véritable phénomène en quelques heures seulement. C'est exactement ce que l'on peut aujourd'hui observer avec la tendance "Vanilla almond butter", devenue virale sur TikTok, que certains médias, dont Glamour UK, attribuent à la coiffeuse et influenceuse Chrissy Rasmussen.

Deux vidéos de quelques secondes ont permis de lancer la tendance.

Présente sur Instagram et TikTok, l'Américaine a initialement présenté une sélection d'extensions capillaires aux noms gourmands, dont le fameux "Vanilla almond butter". Mais au fil des publications - et sans doute de l'engouement du public -, celui-ci s'est mué en coloration phare de la saison. Une vidéo publiée sur TikTok début avril met en lumière plusieurs colorations annoncées comme des incontournables de la saison et notre désormais célèbre "Beurre d'amande à la vanille" y apparaît très bien placé. Et surtout vu plus de 4,5 millions de fois avec des commentaires particulièrement élogieux. Il n'en faut pas plus aujourd'hui pour lancer une tendance...