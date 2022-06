Betty Davis, Queen of Funk !

Betty retournera en Pennsylvanie à la mort de son père, dans les années 80, emportant avec elle sa furie. " Une grande partie du choc causé par Betty est lié au fait qu’il n’était pas fréquent qu’une femme joue sa propre musique de manière aussi agressive ", expliquera plus tard le New York Times. Elle quitte donc la scène musicale très tôt, retournant à son Pittsburgh natal et refusant de sortir de sa retraite durant des décennies. Rares dans l’histoire sont les chanteuses à avoir autant fait avancer la cause féminine et à avoir été, dans le même temps, aussi vite oubliées.

La chanteuse funk fut l’objet d'un documentaire en 2017 ''Betty : They Say I'm Different''. Betty Davis avait sorti en 2019 sa première chanson en 40 ans, ''A Little Bit Hot Tonight''.