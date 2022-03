Betty Boop: une image de la femme et de la féminité?

Alors qu’elle a soufflé ses 90 bougies, la petite brunette sexy, au légendaire " boop oop a doop ", n’en reste pas moins une énigme. De la société des années 30 qui l'a vue naître à celle d'aujourd'hui qui la met en UNE du New Yorker pour dénoncer le harcèlement sexuel, des suffragettes à #metoo, quelle image de la femme et de la féminité, Betty Boop, nous renvoie-t-elle ?

Fringante nonagénaire, Betty Boop a tout d’une pionnière – et pas seulement dans l’énergie qu’elle met à se défendre de la brutalité des hommes. Sur fond d’archives qui nous plongent dans l’univers jazzy des années 30 et nous racontent son histoire, ce documentaire revisite le mythe de Betty Boop, en compagnie de Jeni Mahoney, l’arrière-petite-fille de Max Fleischer, le créateur de Betty Boop, la productrice hollywoodienne oscarisée Lili Zanuck, la styliste de renom Chantal Thomass, les jeunes artistes chanteuse et performeuse engagées, Melissa Laveaux et Viktoria Modesta …

Un documentaire à la fois joyeux, divertissant et féministe de Claire Huguet à découvrir ou revoir le vendredi 11 mars à 20h36 sur la Trois. A REVOIR SUR AUVIO