"Betty Boop For Ever": le mythe moderne revisité

Entre ses débuts dans les années 30 et #MeToo, quelle image de la femme et de la féminité Betty Boop a-t-elle incarnée? Quel rôle a-t-elle joué dans les luttes féministes ?

Lorsqu’arrive Betty Boop sur les écrans, elle n’a face à elle que la docile Minnie, faire-valoir de Mickey. Mais la jeune femme est, elle, indépendante, bien dans son corps, osant dès le départ exposer sa jarretière à une époque où ça ne se fait pas. Visuellement, elle est une icône sexuelle clichée mais elle est culottée, téméraire, émancipée. Elle fait ce qu’elle veut et se défend face à des hommes qui veulent la posséder, dans une époque qui tend sérieusement à romantiser les rapports forcés et la domination de l’homme sur la femme au cinéma. Et comme les flappers, ces jeunes américaines libérées qui sortent seules le soir, boivent, fument et draguent, Betty Boop se moque du regard des autres. Elle s’inscrit dans la modernité de par son militantisme, et dans la réalité de son époque, elle-même semble d’ailleurs réelle. Tout en réconfortant l’Amérique de la Grande Dépression, elle est indépendante, travaille et s’amuse. Comme Amelia Earhart, première femme à avoir traversé l’Atlantique en avion, Betty Boop est pilote. Et alors que les femmes viennent d’obtenir le droit de vote, elle se présente à la présidence et remporte l’élection en 1932, devenant la première femme présidente des Etats-Unis.

C’est lorsque tombe le Code Hays fin des années 30 que sonne la fin de la carrière de la star, mais pas de sa popularité. Contrainte de se rhabiller, la série animée deviendra ennuyeuse.

Deux films seront tentés en guise de come-back, le premier en 1988, le second cinq ans plus tard. Mais le personnage perdra totalement son caractère affranchi.