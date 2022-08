Better Call Saul : la série Breaking Bad connaîtra-t-elle d’autres spin-off ?

Ce spin-off de "Breaking Bad" nommé aux Emmys suit la vie de Jimmy McGill avant qu’il ne prenne le pseudonyme de Saul Goodman et devienne l’avocat véreux de Walter White. Depuis 2015, 6 saisons se sont succédées donnant matière à explorer toujours plus loin autour de la saga "Breaking Bad". Alors qu’en juin Dan McDermott comptait bien encourager ses deux créateurs, il semblerait que Vince Gilligan décide de s’arrêter ici.

Dans une interview pour Deadline, Vince Gilligan, le créateur de " Breaking Bad ", " El Camino " et le préquel " Better Call Saul " répond : " Je n’ai pas le projet de faire quelque chose d’autre dans cet univers. Je sais que j’ai probablement répondu la même chose à la fin de Breaking Bad. Mais je dois me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose. J’ai l’impression que nous avons probablement poussé les choses en faisant un spin-off de Breaking Bad [mais] je ne pourrais pas être plus heureux des résultats. Puis j’ai fait El Camino et j’en suis très fier aussi. Mais je pense que je commence à sentir qu’il faut savoir quand quitter la fête ".

Dans le podcast Inside the Gilliverse, on apprend qu’il envisageait aussi une adaptation de cet univers en jeux vidéo. Pour lui, l’idéal était d’adapter Grand Theft Auto mais le projet ne s’est jamais concrétisé. En parallèle, une application a été développée sur mobile mais aura été supprimée 2 ans plus tard faute de succès dévoile Jeux Vidéo.

Maintenant, Vince Gilligan se consacre à l’écriture d’une série qui semble à la croisée entre " La Quatrième Dimension " et " X-Files ". "Mais peut-être changerai-je d'avis si je me vautre ?"