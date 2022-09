Béton craquelé, couleurs passées : les fresques historiques de LLN sont-elles vouées à disparaître ?

De nouvelles fresques murales orneront bientôt la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. C’est le collectif Farm Prod qui est à la manœuvre, pour la troisième phase du projet d’embellissement et de création artistique entamé l’an dernier, avec le soutien des autorités communales et de l’UCLouvain. Ce lundi, plusieurs artistes ont entrepris de donner vie au quai numéro 1 de la gare de Louvain-la-Neuve.

Ottignies-Louvain-la-Neuve a toujours été un terrain de jeu, et une source d’inspiration, pour les artistes de rue. Au fil du temps, la ville est devenue une sorte de musée à ciel ouvert. Mais certaines fresques anciennes se dégradent, victimes du temps qui passe, comme celles de Roger Somville et de Claude Rahir réalisées dans les années 70 et 80.

Alors, que faire ? Comment entretenir ce patrimoine qui fait partie de l’identité de la ville et qui contribue à son rayonnement ? Et faut-il les entretenir à tout prix ? Rencontre avec Michel Le Paige, qui dirige la commission des œuvres arts de l’UCLouvain.