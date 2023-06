Bethesda : Starfield se dévoile enfin dans un nouveau trailer au Summer Game Fest

Il s’était fait discret jusque-là, et bien c’était visiblement pour mieux se dévoiler lors de cette gargantuesque bande-annonce de 45 minutes

Bethesda n’avait pas encore montré grand-chose de Starfield, son futur RPG d’exploration spatiale, mais il n’en fallait pas beaucoup pour hyper les gamers. Il faut dire que lorsqu’on connaît l’historique de Bethesda Game Studios (Fallout, The Elder Scrolls, etc.) on sait qu’ils sont capables de faire des bons jeux, encore faut-il s’en laisser le temps…

Et bien on dirait que la volonté de voir les choses en grand était au rendez-vous chez Bethesda puisque via une longue bande-annonce très détaillée que Starfield s’est révélé ce dimanche soir. Cinématiques, interviews de l’équipe de développeurs et gameplay se sont enchaînés pour rassurer et convaincre les derniers résistants, avec succès si l’on en croit les réactions sur les réseaux sociaux.