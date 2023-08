Bethany Joy Lenz (Les Frères Scott) a été dans une secte pendant plus de dix ans et elle en souffre encore

En juillet, dans "Drama Queens", le podcast qu'elle a lancé avec d'autres actrices des "Frères Scott" (One Tree Hill), Sophia Bush et Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz a avoué qu'elle avait fait partie d'une secte pendant 10 ans. Elle a donné peu de détails, mis à part qu'elle comptait parler en profondeur de ce qu'elle a vécu dans un livre autobiographique et qu'elle était occupée à l'écrire.

Dans une récente interview à People, l'actrice a dévoilé de nouveaux éléments concernant cette période. Sans préciser le nom du culte dans lequel elle était, elle explique avoir subi des "abus spirituels" qui lui ont fait suivre presque dix ans de thérapie. Même si elle va mieux aujourd'hui, elle admet en souffrir encore.

Et si écrire son histoire lui fait du bien, c'est également très difficile pour elle de "revivre ces moments douloureux". Elle n'a pas de mal à trouver les mots pour décrire ce qu'elle a vécu. C'est plutôt le fait d'explorer ses souvenirs et leur faire face qui lui est particulièrement compliqué. "Mais je le fais quand même", affirme-t-elle.

"La guérison est différente pour chacun, selon votre expérience du traumatisme. J'ai dû partir de ma compréhension personnelle de Dieu et des expériences que j'avais vécues. Ensuite j'ai dû revenir à ce que j'étais avant et m'en souvenir, puis reconnaître qu'il y avait tant de choses que je ne savais pas.", explique-t-elle.

Pour en savoir plus, il faudra attendre que le livre sorte en début 2024. Bethany Joy Lenz a déclaré vouloir prendre son temps pour en parler .