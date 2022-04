Beth Hart sort une vidéo... silencieuse, pour "Black Dog" de Led Zeppelin

On retrouve le clip en noir et blanc mais… sans la moindre note de musique.

Rappelons tout de même que nous sommes le 1er avril et que Beth Hart ne manque pas d’humour !

Dans le communiqué de presse accompagnant la nouvelle vidéo, on peut lire que Beth Hart patientait depuis des mois mais qu’elle n’a "malheureusement pas pu partager l’audio" à cause de "raisons inconnues".

En novembre dernier, elle avait tout d'abord retravaillé Good Times, Bad Times. Et comme dans l'exemple précédent, sa lecture de "Black Dog" est très fidèle à l'original.

La chanteuse de 50 ans maintenant avait déjà interprété "Whole Lotta Love" à l'occasion, lors de ses concerts. Cette idée d'un album tribute à Led Zeppelin est née en studio, en préparation de l'album War In My Mind en 2019, avec le producteur Rob Cavallo. Après une interprétation improvisée, il lui a glissé à l'oreille qu'un album complet serait une bonne idée. Pourtant, la chanteuse n'était d'abord pas convaincue : "pour chanter convenablement du Led Zeppelin, vous devez être en colère. Et j'ai mis des années à me débarrasser de ma propre rage."

"Puis la pandémie est arrivée et son lot d'emmerdes. Du coup, je suis à nouveau énervée. Alors j'ai appelé mon manager et je lui ai dit d'appeler Rob et Doug [McKean, ingénieur du son] et de m'envoyer la musique parce que j'étais prête à le faire".

Parmi les musiciens qui ont travaillé sur le projet: le guitariste Tim Pierce (Bruce Springsteen, Tina Turner), le bassiste Chris Chaney (Rob Zombie, Slash), le claviériste Jamie Muhoberac (Bob Dylan, Rolling Stones), les batteurs Dorian Crozier (Celine Dion, Miley Cyrus, Joe Cocker), et Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper). Les parties orchestrales ont été confiées à David Campbell, connu pour son travail avec Muse et Beyonce.