Beth Hart s'attaque à "Black Dog" de Led Zeppelin

En novembre dernier, elle avait tout d'abord retravaillé Good Times, Bad Times. Et comme dans l'exemple précédent, sa lecture de "Black Dog" est très fidèle à l'original.

La chanteuse de 50 ans maintenant avait déjà interprété "Whole Lotta Love" à l'occasion, lors de ses concerts. Cette idée d'un album tribute à Led Zeppelin est née en studio, en préparation de l'album War In My Mind en 2019, avec le producteur Rob Cavallo. Après une interprétation improvisée, il lui a glissé à l'oreille qu'un album complet serait une bonne idée. Pourtant, la chanteuse n'était d'abord pas convaincue : "pour chanter convenablement du Led Zeppelin, vous devez être en colère. Et j'ai mis des années à me débarrasser de ma propre rage."

"Puis la pandémie est arrivée et son lot d'emmerdes. Du coup, je suis à nouveau énervée. Alors j'ai appelé mon manager et je lui ai dit d'appeler Rob et Doug [McKean, ingénieur du son] et de m'envoyer la musique parce que j'étais prête à le faire".