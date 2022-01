Beth Hart, La Bad Woman Blues fête ses 50 ans !

En septembre 2019 elle sort " War in My Mind ". Un nouvel album, dans lequel elle aborde ouvertement ses démons intérieurs et fait partager au public les réussites et les échecs de sa vie. " J’exprime toujours des choses très personnelles. Non pas parce que j’en ai envie, mais parce que j’en ai besoin." Beth Hart, l’authenticité incarnée. Une artiste à voir impérativement en live ! Elle sera au Cirque Royale à Bruxelles le 23 novembre 2022.