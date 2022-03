Beth Ditto, l’ex-chanteuse de Gossip…

Icône transgressive, Beth Ditto poursuit une carrière en solo. En quinze ans de vie médiatique elle s’est imposée comme artiste à part entière, figure de mode et porte-parole de la communauté LGBTQI.

Mary Beth Patterson de son vrai nom est née en 1981 dans une petite ville de l’État de l’Arkansas. Son enfance est chaotique ; elle grandit dans un mobile home entourée de sa mère, de ses six frères et sœurs mais aussi de beaux-pères en intérim. Victime d’abus sexuels dès son plus jeune âge par des oncles et des cousins, tout comme sa mère et sa grand-mère, Beth trouve une échappatoire dans la musique, la mode et le make up. En 1999 elle fonde, pour tuer le temps, avec deux amis d’enfance Gossip et s’oriente vers un son punk rock indépendant.