Best of : Un mash-up improbable entre Rage Against The Machine et ... Richard Gotainer

Vous le savez, en matière de mash-up, le web regorge de mélanges en tout genre et de toutes les combinaisons possibles.

Gardant cela à l’esprit, un internaute qui se présente sous le surnom de M'siou Rigolitch a eu l’idée saugrenue de mixer la puissante performance musicale du titre "Killing In The Name" de Rage Against The Machine avec la voix loufoque et reconnaissable entre mille de Richard Gotainer, issue de son titre " Le Youki ".

Le résultat, nommé " Rage Against The Youki ", sonne étonnamment très très bien.