Besoin de fraîcheur ? Les jardins d'Annevoie, un incontournable cet été !

Il faut compter une heure et demie pour faire le tour des douze hectares du parc. Le prix d’entrée adulte est de 9,5 euros. C’est ouvert 7/7 jusqu’au mois de novembre.

On peut se restaurer en terrasse, avec vue sur le jardin. Il y a aussi une boutique. Vous pouvez donc y aller sans forcément faire la visite des jardins.

Pour toutes infos : http://www.annevoie.be/fr/ ou https://www.facebook.com/jardins.annevoie

