Besoin d'un soutien psychologique face à la hausse du prix des énergies ? Les Liégeois peuvent passer par "La porte Ouverte" ASBL

La hausse du prix de l’énergie pose problème en milieu précaire. Certains franchissent l’entrée de "La Porte Ouverte", lieu d’écoute à Liège, pour se confier sur leurs difficultés.

Les personnes précarisées sont parmi les premières touchées par la hausse du prix de l’énergie. En manque de solutions, certains apprécient simplement qu’on les écoute parler de leurs problèmes, comme c’est le cas à "La Porte Ouverte", une association de la cité ardente.

"Il faut de l’électricité, du gaz et de l’eau chaude, rappelle une personne à la rue depuis le 6 juillet, rencontrée dans l’entrée de "La Porte Ouverte". On ne sait pas vivre sans. Dans ma situation, je n’ai pas touché du CPAS du mois de juillet ni du mois d’août. Je cherche un logement. Sans CPAS, c’est compliqué et je ne sais pas comment cela va aller après avec les factures".