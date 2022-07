Avec le soleil et la chaleur, difficile de rester au frais. Mais on a une idée d’activités qui devrait vous permettre de vous rafraîchir : visiter une grotte. En Wallonie, il en existe plusieurs qui sont visitables et qu’il ne faut surtout pas manquer !

Envie de découverte et d’éblouissement ? Découvrez notre carte interactive des grottes de Wallonie*… Et passez un moment enrichissant et convivial, en famille ou entre amis !

*Attention, certaines nécessitent une réservation au préalable !