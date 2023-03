Besoin d’un docteur ? Quelques réponses rock’n’roll des Ramones, 10cc, Bon Jovi, Robert Palmer ou les Rolling Stones…

Les musiciens, des gens angoissés, parfois hypocondriaques, qui tentent de se soigner au travers de leur art. Il est alors plutôt logique que ces rockeurs parlent de médecins, de maladie et de médicaments en musique.

Les New-yorkais The Ramones et ''I Wanna Be Sedated'' en 78 racontent l’accident de Joey Ramone et son séjour à l’hôpital. L’amour peut-il guérir tous les maux ? Réponse avec le groupe du New Jersey, The Young Rascals en 66. Ringo propose en 73 ''Oh My My''. En 67 sur ''I Never Loved a Man the Way I Love You'' avec son tube ''Respect'', Aretha Franklin chante ''Dr Feelgood (Love Is a Serious Business)’’. Dans les 60s, la Motown et ses girls band : Martha and The Vandellas, The Supremes et The Marvelettes en 64 ''You’re My Remedy''.