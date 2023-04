Besoin d’étaler ou reporter le paiement de votre facture d’électricité ou de gaz ? Les demandes ont augmenté de 26% en 2022

C’est la FEBEG, la fédération belge des producteurs et fournisseurs d’électricité et de gaz, qui communique ces chiffres dont l’Echo a pris connaissance. En 2022, les cinq plus grands fournisseurs de gaz et d’électricité du pays ont consenti ou démarré un total de 730.214 plans d’aménagement de dettes sous forme de plans de paiement ou de reports de paiement pour des clients qui avaient des difficultés à payer leurs factures.

Déjà sollicités lors de la crise du Covid-19 par des clients en difficulté, les fournisseurs d’électricité ont vu le nombre de demandes d’étalements ou de reports de paiement augmenter en 2022 en raison de la flambée des prix de l’énergie. Par rapport à 2021, les demandes de ce type sont en augmentation de 26%.

Les montants concernés par ces demandes ont eux explosé. En 2022, les fournisseurs d’électricité et de gaz ont été sollicités pour reporter ou étaler des factures pour un montant total de 670 millions d’euros, soit 2,5 fois plus qu’en 2021. Cela reflète la très forte hausse des prix de l’énergie sur les marchés de gros. En moyenne, les clients ont sollicité les fournisseurs pour des montants d’environ 1400 euros.