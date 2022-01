Besiktas s'impose grâce à un but de Michy Batshuayi sur penalty

Besiktas s'est imposé ce mardi soir face à Fatih Karagumruk (0-1) à l'occasion de la 22e journée du championnat turc. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Michy Batshuayi. Le Belge a converti un penalty en première mi-temps pour offrir la victoire aux Aigles Noirs. Batshuayi signe son 9e but de la saison. Il est le meilleur buteur de son équipe et le meilleur passeur (9). Cette victoire permet au club stambouliote de monter provisoirement sur le podium de la Super Lig avec 35 unités. Loin du leader incontesté qu'est Trabzonspor, qui caracole en tête avec 50 unités. Besiktas jouera à nouveau vendredi face à la lanterne rouge de Malatyaspor.