Besac-Arthur sort la guitare et l’harmonica pour reprendre en live "L’amour à la plage" de Niagara

Entre deux voyages au bout du monde, Besac-Arthur a rendu visite au 8/9. Il est venu interpréter en live une chanson du groupe Niagara, L’amour à la plage, en s’accompagnant à la guitare et à l’harmonica.

Véritable chanteur globe-trotteur et libre comme l’air, Besac-Arthur fait le tour du monde pour enregistrer des sons. Parti à Taïwan, Mexico, au Québec et au Burkina Faso pour son dernier album Humans, il est revenu d’Inde il y a deux mois pour la préparation du prochain, qui sortira en 2024.

Il voyagera beaucoup moins loin dans les prochains mois, puisqu’il se produira sur les scènes belges de Verviers le 24 septembre pour le Vibe Festival, du Centre culturel de Comines-Warneton le 5 octobre, et de Bruxelles sur Scènes à Anderlecht le 3 novembre.

Pour autant, il arrive à ne pas avoir le mal du voyage lorsqu’il reste au pays : "j’ai appris à méditer et à me poser. Ça me permet de ne pas avoir trop la bougeotte et de courir partout. Mais sinon j’ai un studio, et je bosse aussi chez moi où je fais toutes mes futures productions", explique-t-il.

En live pour le 8/9, il a repris à sa manière, avec guitare et quelques notes d’harmonica, une chanson déjà reprise il y a quelques années par Suarez et Alice on the Roof : L’amour à la plage de Niagara.