Besac-Arthur interprète son titre "Libre comme l’air" et vous emmène en voyage

À l’occasion de la sortie de son dernier single, Besac Arthur était de passage dans le 8/9. Il vous raconte l’histoire du titre Libre comme l’air avant de l’interpréter en guitare voix.

Le globe-trotter belge, Besac-Arthur, vous invite à prendre la voiture ou le van pour partir à l’aventure. Libre comme l’air, c’est une mélodie très forte et ensoleillée qui laisse entrevoir les expériences de tour du monde de Besac-Arthur lors duquel il avait rencontré des musiciens de différent pays.

La "Van life" c’est un rêve pour Besac-Arthur, pouvoir vivre sur la route, au jour le jour. C’est une passion qu’il a découverte et vécu sur le tournage de son clip. Et le chanteur espère pouvoir un jour le faire pleinement, vivre l’instant présent, profiter de sa journée et être rempli de gratitude.

Actuellement, Besac-Arthur prépare un troisième album avec quelques titres en collaboration avec Delta et annonce qu’un single devrait sortir à la rentrée, toujours avec cette idée de voyage.

D’ici-là profitez de cette version acoustique de Libre comme l’air. Ou découvrez Besca-Arthur en concert :