Bertrix : une nouvelle épicerie citoyenne et participative au Cellier du Baudet

Pour faire vos courses, il existe de plus en plus de lieux qui favorisent l’économie en circuit court et les produits locaux.

Voici encore une nouvelle épicerie citoyenne et participative qui voit le jour au cœur du domaine agritouristique du Cellier du Baudet à Bertrix. L’épicerie du Cellier propose tout un panel de produits de la région, pains, fruits et légumes, fromages, biscuits…

L’objectif est aussi de favoriser les contacts entre les consommateurs. D’ailleurs, quelque 90 citoyens se sont engagés comme bénévoles dans le magasin. Ici, il ne s’agit pas de coopérative mais les citoyens s’investissent en payant une cotisation annuelle de 60€ et en offrant de leur temps. " Trois heures par mois de bénévolat dans l’épicerie. En échange, les bénévoles ont droit à une remise, un pourcentage, sur les produits achetés dans l’épicerie ", explique Céline Wenkin, porteuse du projet.

L’épicerie est bien entendu ouverte à tous les clients et pas seulement aux citoyens bénévoles. Ce projet a pu voir le jour aussi grâce au soutien de la commune de Bertrix et son " Budget Participatif ", une enveloppe de 20.000 € leur a été octroyée.

La Brasserie des Féés a, quant à elle, ouvert un bar juste à côté de l’épicerie et aménagé une terrasse sur le site. " Il y a un an, on a créé la microbrasserie, pour le moment, on brasse à Florenville mais notre objectif est de pouvoir s’installer ici au sein du Cellier du Baudet d’ici début 2024 pour pouvoir brasser sur place, ici à côté de la terrasse, du bar, et de l’épicerie ", précise Quentin Villé, le brasseur.

