Bertrix : les derniers préparatifs avant le Baudet’stival

Pas moins de 20.000 personnes sont attendues ce week-end dans le centre de Bertrix pour la 10e édition du Baudet’stival.

A l’affiche, cette année, Kyo, Mister Cover, Gims et Dadju, Matt Pokora, Amir et bien d’autres.

Si vous êtes passés par là, vous aurez déjà remarqué que la grande scène était montée sur la Place des 3 Fers. Depuis ce samedi, des dizaines de personnes s’activent pour installer toutes les structures.

"Après le montage des deux scènes, on va enchaîner avec la mise en place des écrans, des sons et lumières, etc. Ce sont approximativement 100 personnes qui travaillent avant le festival et puis, après, on a l’ensemble des bénévoles qui travaillent pendant les 3 jours du festival, où là on est plus de 300", explique Mathieu Rossignol, le bourgmestre de Bertrix.

" La grande scène fait 28 mètres par 14, auquel on rajoute encore des plateaux sur les côtés pour des chapiteaux pour plus d’espace de stockage…, ensuite il faudra installer la régie et tous les accessoires", ajoute Sébastien Ledemez de la société Cube.

Du côté des bars, là aussi on se prépare ; Bastien Vanhuysse tient un café sur la Place des 3 Fers, le temps du festival, son boulot n’est plus tout à fait le même : "Ah c’est sûr que c’est beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de choses à penser, beaucoup plus de débit mais voilà, ça fait partie de notre job, donc c’est bien, ça change un peu."

Organiser un tel festival en plein centre-ville, c’est un sacré défi. "On essaie de trouver l’équilibre entre une bonne organisation et le fait d’éviter trop de désagréments pour les voisins", termine Mathieu Rossignol.

Des parkings extérieurs seront aménagés avec des navettes de bus en permanence vers le festival.