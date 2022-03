Bertrand Piccard : "Si l’Homme veut sauver la Terre, il doit changer de modèle"

L’aile delta, la montgolfière, l’avion solaire : vous aimez les sensations fortes…

" C’est votre compatriote, le regretté Wim Verstraeten – le premier Belge à avoir traversé la Manche en ballon – qui m’a introduit dans l’univers des montgolfières. A l’époque, je pratiquais l’aile Delta. Il y a 30 ans, Wim m’a invité à traverser l’Atlantique avec lui comme copilote. C’était la première course transatlantique en ballon. Nous l’avons remportée. C’est à partir de cette expérience que j’ai lancé le projet " Breitling Orbiter ", le ballon qui allait voler le plus longtemps dans l’Histoire. Et puis ce fut l’aventure de " Solar Impulse ", cet avion solaire capable de voler de jour et de nuit sans carburant.

Adrien Joveneau, animateur de l’émission, interrompt l’explorateur. Dans le ciel, un avion griffe la couverture de brume qui masque les sommets enneigés qui encerclent le lac Leman : " Celui-là, ce n’est pas l’avion de vos rêves, Bertrand Piccard ? "

" Non, c’est encore un avion de la vieille école, avec un moteur à pistons. Qui consomme des carburants de plus en plus chers et polluants. Aujourd’hui, il faut procéder à cette transition énergétique. Elle doit moderniser les systèmes et les infrastructures.

Cette émission est réalisée dans le cadre de l‘opération " Planète. Comprendre et Agir " menée par la RTBF. Quand on vous lit et qu’on vous écoute, on se dit : " Ce n’est pas encore foutu "…

" Ce n’est jamais complètement foutu. Dans les heures les plus sombres de l’Humanité, on a compris que cela valait la peine de continuer à se battre, de continuer à y croire. Les choses vont globalement mieux aujourd’hui qu’à d’autres moments de l’Histoire. C’est vrai : au niveau climatique, c’est catastrophique. C’est encore vrai : une guerre abominable se déroule en Ukraine. Mais l’être humain dispose de cette capacité de trouver des solutions, d’être résilient, de tirer les leçons des crises qu’il traverse. En se confinant dans les problèmes, on crée de la dépression. En démontrant la possibilité de solutions, on crée de l’espoir. Et de l’action, surtout.

Dans votre dernier ouvrage " Réaliste. Soyons logiques autant qu’écologiques ", vous revenez sur vos racines en évoquant, notamment, votre maman. C’est à elle que vous devez vos premières découvertes de la nature ?

Ma maman était militante féministe au sein d’Arcadie ", un mouvement œuvrant pour la protection de l’environnement. C’était les années’70. A l’époque, s’était créé un élan de personnes bien intentionnées qui rêvaient de former une immense communauté qui se battrait pour la protection de l’environnement. Mais ce rêve n’a pas été réalisé : le mouvement est resté très confidentiel, Quelques ONG ont été créées, il y a eu Greenpeace, le club de Rome. Mais ces rares initiatives n’ont pas changé le monde. Mon père a tenté, lui aussi, avec ses sous-marins, d’alerter l’opinion sur la pollution des lacs et des océans. Mais la pollution n’a pas cessé, les émissions de CO2 ont continué à augmenter… Je me suis dit qu’il fallait utiliser d’autres outils que ces appels au bon sens, à la compassion, à l’unité. Les décideurs ne réagissent pas. Ils ne le font que si la protection de l’environnement crée des emplois, stimule le développement économique. Le but pour moi, c’est d’obtenir des résultats, quelle que soit l’idéologie.

" Soyons logiques " souligne le titre de votre livre…

Il est tellement logique, en effet, de protéger l’environnement. C’est lui qui nous fait vivre. En le protégeant, nous protégeons l’Humanité. Nous nous protégeons nous-mêmes.