Bertrand Piccard et le climat : parlons de solutions plutôt que de problèmes

Pour fêter la première de sa nouvelle formule, "Quel Temps pour la planète ?" reçoit un invité de marque : l’aventurier, défenseur de la nature et chercheur de solutions aux quatre coins du monde, Bertrand Piccard.

Bertrand Piccard est un visionnaire, explorateur et amoureux de la nature : on lui doit par exemple le premier tour du monde en ballon (en 1999) et cette formidable épopée que fût son tour du monde en avion solaire (Solar Impulse) il y a sept ans déjà. Sensibilisé aux thématiques environnementales, Bertrand Piccard explique :

Il est fondamental d’expliquer que ce ne sont pas que des problèmes mais aussi des solutions. Si les gens ont l’impression que les problèmes sont trop grands, ils ne vont rien faire du tout. S’ils savent qu’il y a des solutions, ils vont s’engager beaucoup plus.

Et de confirmer : plutôt que de crier "problèmes" dans les rues, crions "solutions". Bertrand Piccard nous partage sa vision : autour des solutions, on peut fédérer les citoyens et partager de l’action !

Un personnage au parcours inspirant que l’équipe de Quel Temps pour notre planète ? avait à cœur à inviter pour cette première !