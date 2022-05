Bertrand Belin nous parle de "Tambour Vision", son nouvel album

Chanteur, écrivain mais aussi acteur, Bertrand Belin sort son nouvel album intitulé "Tambour Vision", dans les bacs ce 6 mai. Il est l’invité d’Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout dans le Mug nous en parler.

Produit d’une collaboration aiguisée par un long compagnonnage avec Thibault Frisoni, artisan de la montée en puissance des synthétiseurs analogiques et autres beats machines dans les récents albums de Bertrand Belin et à qui l’on doit un virage vers un univers musical plus électronique, "Tambour Vision" s’est donné pour objectif de pousser plus loin ce qui s’annonçait, s’affirmait de plus en plus, à savoir, un goût pour la danse, perçu comme un exutoire. L’écriture est devenue un moyen d’expression privilégié pour Bertrand Belin, mais c’est bien la musique qui est au centre de cet album.

Avec un sens de la poésie et de la mélodie, le choix des mots de chaque chanson est très précis, rien n’est laissé au hasard dans les textes. Des mots qui ne font pas forcément des phrases entières, mais qui sont sélectionnés pour pouvoir passer des messages.

La soustraction c’est mon dada, j’essaie de faire le plus possible avec le moins possible. C’est de la décroissance langagière ! J’essaie de laisser pousser les choses à leur guise, je les jardine, seulement je ne choisis pas les graines. Je fais avec la matière sauvage, c’est mon principe. Mais c’est vrai que je ne laisse pas foisonner, ce ne sont pas des couplets à la Dylan que je fais !

Bertrand Belin sera en concert le 7 décembre 2022 à la Madeleine, à Bruxelles.