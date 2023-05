Bertrand Belin en concert au Manège à Mons

Bertrand Belin est auteur-compositeur-interprète, écrivain et acteur, né à Quiberon en Bretagne, en 1970. Le poète recherche le terme simple et juste, porteur de sens. Il est sensible au rythme des mots. Il ne traque pas les rimes riches, mais il se livre au jeu des allitérations qui soulignent le phrasé. La musique des mots accompagne une mélodie subtile et le chant sans élever la voix se pose au creux de l’oreille.