Bertrand Baguette, Champion Super GT au Japon : "C’est le sport auto N.1 ici, alors que le WRC est assez méconnu"

Quelques jours après avoir décroché le titre en Super GT au Japon, le Verviétois Bertrand Baguette, associé dans ce championnat très prestigieux et disputé à Kazuki Hiramine au volant de la Nissan Calsonic Impul Z, est en visite dans les paddocks du WRC pour, notamment, afficher son soutien à Thierry Neuville.

Notre envoyé spécial au Japon, Olivier Gaspard, en a profité pour tendre son micro au pilote belge expatrié depuis de nombreuses années maintenant au pays du Soleil-Levant.

"Je me plais énormément au Japon, souligne Bertrand Baguette. J’ai la chance de bien gagner ma vie, je suis dans un environnement très professionnel et je suis très bien considéré, encore plus qu’avant après avoir remporté le titre cette année. Si un jour je dois changer de discipline, j’y réfléchirai à deux fois ! Le sport auto a une cote de popularité assez élevée au Japon. Le WRC est encore un peu méconnu ici, mais je pense que cette épreuve va permettre de faire découvrir aux gens ce que c’est vraiment. Le Super GT est clairement le sport auto N.1 au Japon, avec des fans inconditionnels. Ce sont mes fans préférés : il y a un énorme respect, ils connaissent beaucoup de choses, ils sont au courant de tout ce qui se passe… J’adore vivre au Japon, même si ça a été assez compliqué au début."

"Thierry, on a grandi ensemble, cela me fait plaisir d’être là, a repris BB. J’espère qu’il arrivera à battre Toyota sur ses terres ce week-end ! Le WRC, c’est toujours aussi impressionnant. Le rallye, j’adore : j'ai envie de sauter dans une voiture, c’est clair ! C’est très différent du circuit où une fois qu’on est sur place, on ne bouge pas des masses. En rallye, on voyage, les routes ici au Japon sont extraordinaires... Mais la dernière fois que j’ai fait du rallye, je me suis fait mal (une clavicule cassée et une commotion après un accident aux Legend Boucles de Spa en 2012, ndlr). J’aimerais dire que je pourrais rouler doucement, mais quand je suis dans une voiture de course, j’ai toujours envie d’aller vite."