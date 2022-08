Bertogne : des mesures anti-incendie pour une randonnée de quads qui attise les commentaires sur les réseaux sociaux

Des habitants de la région de Bertogne, en province de Luxembourg, sont mécontents ! Sur les réseaux sociaux, ils dénoncent l’organisation, ce samedi matin, d’une grande randonnée de quads, motos et autres véhicules tout-terrain, en zone forestière. "250 engins motorisés en forêt, c’est un réel risque d’incendie !", affirment certains riverains, d’autres se plaignant aussi du bruit de ces engins motorisés.

Mesures anti-incendie très strictes

Vu la sécheresse actuelle, le bourgmestre de Bertogne a contacté l’organisateur, les pompiers, la police et le "Département de la Nature et des Forêts" de la Région wallonne. Des mesures de sécurité très strictes ont été prises.

"Chaque quad et chaque SSV (Side By Side Vehicule-sorte de petit Buggy) doivent être équipés d’un extincteur", explique le bourgmestre de Bertogne, Jean-Marc Franco. Des stewards et commissaires de course sont également équipés de matériel de lutte contre l’incendie. L’organisateur s’est engagé à avoir une remorque avec des tonneaux d’eau et un "Kärcher" atmosphérique pour intervenir rapidement en cas de départ de feu. Tout départ d’incendie doit s’accompagner d’un appel au 112. Les services de secours se réservent alors le droit d’arrêter la randonnée. Par ailleurs, les participants ont été briefés. Ils ne peuvent pas s’arrêter en forêt ! S’ils doivent vraiment s’arrêter, c’est uniquement sur une zone dure, macadamisée ou empierrée. Pas de ravitaillement non plus ! Ou alors, uniquement à Bertogne, sur un tapis absorbant et dans une zone réservée à cet effet".

Le parcours a également été revu à la baisse. Des 114 km sur deux boucles, on est passé à une boucle d’environ 80 km.

Précisons enfin que la longueur du parcours a également été revue à la baisse.