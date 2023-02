Berthe Sylva ou la voix d'un monde cruellement réaliste

Dans l’air du temps, Réal Siellez revient sur une voix puissante de la chanson française réaliste du 20e siècle, Berthe Sylva.

Il y a 138 ans, un 7 février 1885, en Bretagne, à Lambézellec — pour être exact — est née une figure de la chanson dite "réaliste" dont le nom vous dira peut-être quelque chose. Fille d’un marin et d’une couturière, elle quitte très vite le foyer familial pour rejoindre sa sœur et travailler avec elle comme femme de chambre à Saumur, et le soir les deux frangines se produisent dans un cabaret.

Elle a un fils à 16 ans, elle le reconnaitra mais ne s’en occupera jamais, elle est pauvre, très pauvre, et ses débuts en chanson sont compliqués à dater exactement, on les situerait vers 1908.