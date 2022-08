Berserk : une fanfiction revisite un combat iconique de la série

Berserk : L’Âge d’or est une trilogie de films sortis entre 2012 et 2013, qui n’a pas fait l’unanimité auprès des fans lors de sa sortie et qui seront prochainement condensés en 12 épisodes (au minimum) sous le nom de Berserk : The Golden Age Arc – Memorial Edition. Dans le visuel d’annonce, on apprend également que ces épisodes comprendront de nouvelles scènes célèbres du manga ou encore des parties initialement retirées du montage final qui seront retravaillées… Au final c’est "une centaine de séquences refaites et améliorées" qui seront ajoutées dans la série.

Ces épisodes seront diffusés à la télévision japonaise dès le mois d’octobre alors qu’aucune date de diffusion européenne n’a encore été communiquée. Le mois d’octobre 2022 concorde d’ailleurs avec l’anniversaire des dix ans de la trilogie initiale, bien trop beau pour être une coïncidence…