Berre reprend Imagine de John Lennon dans la Tipik Live Room

Souvenez-vous, Berre Vandenbussche alias Berre s’est fait connaître grâce à des reprises de morceaux actuels confectionnées dans son garage à Dilbeek près de Bruxelles, et postées sur Instagram et TikTok. Des covers qui ont accumulé plus de 10 millions de vues.

Après avoir eu la chance de le recevoir dans sa Live Room pour interpréter son nouveau single "Say My Name", Berre est de retour sur Tipik avec ce sublime titre de John Lennon, voix rageuse et tout en émotion.