Berre chante "Say My Name" en live sur Tipik !

Berre Vandenbussche alias Berre a 21 ans et s'est fait connaître grâce à des reprises de morceaux actuels confectionnées dans son garage à Dilbeek près de Bruxelles, et postées sur Instagram et TikTok. Des covers qui sont devenues rapidement virales et qui ont accumulé plus de 10 millions de vues. "Say My Name" est un titre personnel et original qui évoque les questions que l'on se pose après une rupture. Tipik a eu la chance de le recevoir dans sa Live Room pour interpréter son nouveau single "Say My Name"