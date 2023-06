Bernissart: un obus découvert lors de travaux

C'est à la rue Courbée, dans le village d'Harchies, que des ouvriers en charge de la réfection de la voirie et de l'égouttage ont fait découverte. "Il s'agit d'une bombe de 250 kilos, larguée par un avion lors de la deuxième guerre mondiale", précise le bourgmestre Roger Vanderstraeten (PS). L'obus s'est planté dans le sol, et n'a plus bougé depuis lors. Il est situé à 1 m50 de la façade d'une habitation. Un petit périmètre de sécurité a été installé, le temps que les services de déminage arrivent. Ils viennent de Flandre donc ça prend un peu de temps".