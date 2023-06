Bernissart : un engin explosif de 250 kilos découvert lors de travaux

C’est à la rue Courbée, dans le village d’Harchies, que des ouvriers en charge de la réfection de la voirie et de l’égouttage ont découvert l’obus. On parlait tout d'abord d'une bombe de la seconde guerre mondiale probablement larguée par un avion. L'intervention des démineurs, arrivés de leur caserne de Louvain, a permis d'en apprendre plus sur ce fameux engin. "Il s'agit en fait d'un mortier de tranchée allemand, datant de la guerre 14-18", rectifie le bourgmestre Roger Vanderstraeten (PS). La charge explosive de ce mortier était importante. "L'équivalent de 40kg de TNT, donc de dynamite".

Pendant plusieurs heures, un périmètre de sécurité d'une centaine de mètres a été établi. "Le mortier se trouvait à 1m50 de la façade d'une habitation", précise le bourgmestre. Les opérations se sont déroulées sans difficulté. Le périmètre de sécurité est levé.