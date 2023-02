Bernissart : Les riverains s'opposent au projet d'extension du zoning d'Harchies

Les habitants de la commune de Bernissart avaient jusqu’à ce vendredi pour envoyer leurs remarques sur le projet d’agrandissement du zoning d’Harchies. Un projet porté par l’intercommunale Ideta. Ce qui bloque, c’est la destruction d’un bois de 17 hectares. Un site considéré comme exceptionnel aux yeux des naturalistes

La forêt d’Imbrechies est laissée à l’état brut depuis des centaines d’années, " elle était déjà reprise sur les cartographies de Ferraris dans les années 1770. Les spécialistes considèrent que si elle était renseignée " forêt " à l’époque, c’est qu’elle était déjà comme ça à la fin du Moyen Âge ", explique Alain Malengreau, bénévole à Natagora, l’association de défense de l’environnement. Sa valeur écologique est particulière, notamment son sol, " nos pas sont amortis, on a l’impression de rebondir. C’est dû à la structure du sol qui n’est pas compacté. Il y a toute une série de macro-invertébrés. Des petits animaux y vivent. C’est un musée à ciel ouvert ". Cette forêt est un refuge pour de nombreuses espèces : les oiseaux, les chevreuils, les batraciens. Une source d’oxygène aussi non négligeable, " comment peut-on encore au 21e siècle, avec les connaissances qu'on a, vouloir détruire ces 17 hectares d’ancienne forêt. Je peux entendre qu’on ait besoin d’un développement économique mais pas à n’importe quel prix ".

Mais la commune a voté pour

Cela fait plus de 10 ans que ce dossier d’agrandissement du zoning est sur la table. Il répond à une demande de la commune de Bernissart. Son souhait est d’attirer des entreprises, de créer de l’emploi, " cela permettrait de pallier le taux de chômage important de la région ", précise Anne-Marie Goemaere, la porte-parole de l’intercommunale Ideta. Quant à la question de l’environnement, " les arguments écologiques, on les comprend. Dans les projets que nous menons, nous veillons à avoir un juste équilibre entre la préservation de l’environnement et le développement économique. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’extension d’un parc d’activités représente de l’emploi mais aussi des ressources financières pour la commune. Elles permettront d’aménager des pistes cyclables, des espaces verts ". Au final, il reviendra au ministre wallon de l’aménagement du territoire, Willy Borsus, de trancher sur cet avant-projet.