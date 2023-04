Bernissart : le camping du Préau peut rouvrir

Le camping du Préau à Bernissart a rouvert ses portes le 1er avril après un an de fermeture pour cause d’insalubrité. " Le système d’électricité a été refait et des sanitaires provisoires sont installés en attendant que les travaux nécessaires soient effectués ", explique la cheffe de camp, Séverine Petereyns.

Le site est ouvert d’avril à octobre

"Il y avait des personnes qui restaient ici tout au long de l’année alors que c’est un lieu touristique. Ce n’est pas normal ", précise Michel, un habitué du camping. Pour éviter les désagréments, un nouveau règlement d’ordre intérieur a été distribué. Des permanences seront organisées pour écouter les campeurs et régler les éventuels problèmes. Depuis sa réouverture, les demandes pour occuper le site sont nombreuses. Le camping peut accueillir 250 personnes.