Bernissart : la commune veut isoler un logement social, mais le permis est refusé au motif de sa qualité patrimoniale

Avec les prix élevés de l’énergie, l’isolation de l’habitat apparaît comme une solution évidente. À Bernissart, la commune souhaitait isoler un de ses logements sociaux, destiné à l'accueil de transit. Elle avait obtenu un subside wallon de 75.000 € auquel elle s’apprêtait à ajouter la même somme pour rendre l’habitation très peu énergivore (label A). Mais le fonctionnaire délégué de la Région wallonne lui a refusé le permis d’urbanisme. Il estime que le bâtiment a un intérêt patrimonial qui disparaîtrait si le chantier était mené.

"Le bien, en moellons de grès local et briques, est exemplaire de l’habitat ouvrier du milieu du 19e siècle à Bernissart. Les travaux envisagés, avec isolation par l’extérieur, enlèvent toute la qualité patrimoniale du bien, en modifient la volumétrie et occultent les matériaux ainsi que la texture", motive le fonctionnaire délégué, s’appuyant sur un avis de l’Agence wallonne du patrimoine. "De plus, l’intervention va créer une rupture dans ce groupement d’habitations".

Une isolation intérieure ferait perdre de l’espace

"Notre idée était de commencer l’isolation par un logement. Et de poursuivre avec les autres dans un second temps", argue Maud Wattiez, échevine du Logement social à Bernissart. "On avait envisagé bien sûr une isolation intérieure, mais ça faisait perdre de l’espace dans des pièces de vie qui ne sont déjà pas très grandes". Et couper la poire en deux ? Avec une couche d’isolant plus fine à l’intérieur ? "Impossible, car pour obtenir le subside du plan wallon Pollec (Politique locale Énergie Climat), il faut atteindre le label A".